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В Палестине хотят наказать еврейских поселенцев в автономии за погромы

Премьер Палестины заявил, что будет добиваться наказания еврейских поселенцев

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KhJacki/Twitter

Еврейские поселенцы на территории Западного берега реки Иордан должны быть подвергнуты юридическому преследованию со стороны Международного уголовного суда (МУС). Об этом информационному агентству WAFA заявил глава правительства, министр иностранных дел Палестины Мухаммед Мустафа.

«Государство Палестина продолжает свои юридические усилия вместе с международными партнерами, чтобы гарантировать преследование Международным уголовным судом [еврейских] поселенцев и их лидеров», — заявил Мустафа.

Таким образом глава палестинского правительства прокомментировал вооруженное нападение группы еврейских поселенцев на палестинскую деревню Эль-Мугайр, расположенную на Западном берегу реки Иордан.

Столкновения еврейских поселенцев в регионе против местных арабских жителей, совершаемые при поддержке израильской армии, как отмечается, приобрели регулярный характер.

До этого стало известно, что военнослужащие Израиля с 7 октября 2023 года задержали 7 895 палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Ранее были названы имена составителей плана атаки ХАМАС на Израиль.

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