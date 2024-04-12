Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько американских штатов могут не внести Байдена в бюллетени

ABC News: Вашингтон, Алабама и Огайо могут не внести имя Байдена в бюллетени

close
100%
Leah Millis/Reuters

Вашингтон, Алабама и Огайо могут не внести действующего главу Белого дома Джо Байдена в бюллетени во время президентских выборов в ноябре. Об этом сообщает ABC News.

ABC News ознакомилось с письмом директора по выборам в офисе государственного секретаря Вашингтона, которое было адресовано председателю Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисону. По данным издания, в нем утверждалось, что штат, возможно, не успеет внести имя Байдена в бюллетени в связи с нарушением сроков подачи документов.

С такой же проблемой предвыборный штаб Байдена столкнулся в Алабаме и Огайо.

До этого газета The New York Times сообщала, что союзники кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа ищут способы повышения рейтинга других кандидатов на пост главы государства, чтобы снизить число голосующих за Джо Байдена.

Ранее Байдену предрекли потерю избирателей из-за его политики по Газе.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами