Несколько американских штатов могут не внести Байдена в бюллетени

Вашингтон, Алабама и Огайо могут не внести действующего главу Белого дома Джо Байдена в бюллетени во время президентских выборов в ноябре. Об этом сообщает ABC News.

ABC News ознакомилось с письмом директора по выборам в офисе государственного секретаря Вашингтона, которое было адресовано председателю Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисону. По данным издания, в нем утверждалось, что штат, возможно, не успеет внести имя Байдена в бюллетени в связи с нарушением сроков подачи документов.

С такой же проблемой предвыборный штаб Байдена столкнулся в Алабаме и Огайо.

До этого газета The New York Times сообщала, что союзники кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа ищут способы повышения рейтинга других кандидатов на пост главы государства, чтобы снизить число голосующих за Джо Байдена.

Ранее Байдену предрекли потерю избирателей из-за его политики по Газе.