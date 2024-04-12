Лавров сравнил швейцарский план урегулирования на Украине и инициативу Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время визита в Минск, что швейцарская «формула» по украинскому урегулированию и предложенная Китаем инициатива по мирному плану несовместимы друг с другом. Его слова приводит ТАСС.

«Китайский план из 12 пунктов и швейцарская «формула» несовместимы», — заявил Лавров на заседании Совета глав МИД СНГ в Минске.

По его словам, Швейцария в вопросе украинского урегулирования только выполняет заказ США и западных союзников.

«И я не вижу, как можно ежа и трепетную лань в одну упряжку поставить, это трудно вообразить себе», — отметил Лавров.

Лавров отметил, что швейцарская «формула» — подразумевает притягивание как можно большего количества стран, чтобы предъявить ультиматум России, а китайский план состоит в том, чтобы разобраться с системными проблемами в сфере безопасности и причинами нынешней ситуации на Украине.

До этого стало известно, что Лавров 12 апреля приезжает Минск, где председательствует на заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Ранее политолог оценил итоги визита Лаврова в Китай.