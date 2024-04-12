Представители ВСУ обосновали отказ от демобилизации событиями вековой давности

Представители Вооруженных сил Украины, выступая перед депутатами Верховной рады, обосновали отказ от демобилизации из армии событиями вековой давности. Об этом со ссылкой на источник в правящей партии Украины «Слуга народа» сообщает «РБК Украина».

Во время обсуждения в украинском парламенте нового закона о мобилизации на заседание фракции «Слуга народа» пришли начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич и командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

Источник рассказал, что во время выступления перед депутатами один из них заявил, что «единственная страна в истории, которая проводила демобилизацию во время войны, была УНР, и все мы помним ее дальнейшую судьбу».

Пришедшие в Раду генералы выразили мнение, что демобилизация из рядов ВСУ станет прямым путем к капитуляции: многие подразделения ВСУ и без того страдают от нехватки личного состава.

Украинская народная республика (УНР) — государственное образование, возникшее на территории нынешней Украины после распада Российской империи. Существовало в 1918 – 1920 годах, окончательно исчезло с карты в результате наступления Красной Армии и бегства правительства УНР.

11 апреля в ВСУ заявили, что не могут позволить проведение демобилизации, хотя многие военнослужащие хотят вернуться домой.

12 апреля сообщалось, что сотрудники Территориальных центров комплектования (аналог военкомата) начали забирать мужчин для мобилизации прямо из киевского метро.

Ранее на Украине поддержали проект о лишении свободы за уклонение от медкомиссии в военкоматах.