Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава бундестага: Запад не может решить исход конфликта России и Украины

Глава бундестага Бас заявила, что нужно начать обсуждать переговоры по Украине

close
100%
Global Look Press

Союзникам Киева следует начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в программе Maishberger на канале Das Erste выразила президент бундестага Германии Бербель Бас.

«С другой стороны, я всегда это говорю, мы должны <…> говорить о том, удастся ли нам создать мирные перспективы», — сказала депутат.

По ее словам, не стоит все время вести дискуссии об оружии и армии. Бас добавила, что в конечном итоге исход конфликта будут решать президенты России и Украины, Запад не может навязать свое решение.

11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности. Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Путин счел «паноптикумом» саммит по Украине в Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами