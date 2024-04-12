Глава бундестага: Запад не может решить исход конфликта России и Украины

Союзникам Киева следует начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в программе Maishberger на канале Das Erste выразила президент бундестага Германии Бербель Бас.

«С другой стороны, я всегда это говорю, мы должны <…> говорить о том, удастся ли нам создать мирные перспективы», — сказала депутат.

По ее словам, не стоит все время вести дискуссии об оружии и армии. Бас добавила, что в конечном итоге исход конфликта будут решать президенты России и Украины, Запад не может навязать свое решение.

11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности. Так дипломат прокомментировала решение правительства Швейцарии провести конференцию высокого уровня по Украине.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Путин счел «паноптикумом» саммит по Украине в Швейцарии.