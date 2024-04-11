Вучич озвучил позицию Сербии по антироссийским санкциям

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не вводила и не намерена вводить санкций в отношении России даже не смотря на требования об обратном от французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые говорили, что Макрон заявил о том, что мы должны ввести санкции против России, и что это шантаж. Я повторю вам. Та позиция, которую мы заняли спустя восемь дней после начала конфликта на Украине, актуальна и сейчас. Сербия гордится своей позицией», — заявил Вучич.

По его словам, Сербия небольшая страна, «но она велика по размеру своего сердца и огромна», что касается вопросов государственности. Вучич добавил, что государство не поменяет своего отношения к санкциям против РФ даже несмотря на давление и шантаж.

До этого вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз работает над 14-м пакетом антироссийских санкций. По словам политика, он должен быть согласован текущей весной. В новый пакет рестрикций будет включен «большой список ограничений с сильным уклоном на борьбу против обхода санкций — в морском секторе». Например, Россия «продолжает пытаться нарушать ценовой потолок» на экспорт собственной нефти, заявил Домбровскис.

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций против РФ. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения подпали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в новый пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

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