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Небензя заявил о планах Запада разместить оружие в космосе

Небензя: Запад разрабатывает системы вооружений для применения в космосе

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Brendan Mcdermid/Reuters

Страны Запада разрабатывают системы вооружений для применения в космическом пространстве, в то время как СМИ раздувают информацию о планах России в этой сфере. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Распространяя в средствах массовой информации утверждения о злонамеренных планах России в космосе, наши западные коллеги рассматривают космическое пространство как важнейшую сферу ведения боевых действий», – сказал дипломат.

При этом Небензя подчеркнул, что при подготовке резолюции о запрете на размещение ядерных вооружений в космосе страны Запада надеются скрыть «важные подводные камни».

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон сохраняют контакты по вопросам, связанным с размещением оружия в космосе. Дипломат пообещал сохранить космос мирным и без ударных средств. Он также отметил, что Белый дом пытается очернить и уличить РФ якобы в размещении оружия на орбите.

Ранее в США выразили опасение якобы планами РФ применить оружие в космосе.

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