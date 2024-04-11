Порошенко потребовал от Запада больше боеприпасов

Бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с телеканалом Sky News заявил, что Киеву не нужды солдаты стран Запада, но нужны страны, которые предоставят больше боеприпасов.

По его словам, у России «в десять раз больше живой силы», однако конфликт на Украине «не кадровая война, а война артиллерийских снарядов, ракет, беспилотников и многого другого». Он подчеркнул, что Украина «не должна воевать солдатами, а должна сражаться снарядами и танками».

«Это не только наша война, это ваша война. Помогите нам продолжить эту совместную борьбу», — заявил Порошенко.

Он обратился с призывом к странам Запада «компенсировать нехватку боеприпасов, подчеркнув, что Украине «не нужно ничего другого».

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вновь обратился к странам ЕС с просьбой поискать возможность поставить дополнительные системы ПВО и боеприпасы для ВСУ.

Ранее в НАТО заявили, что силы РФ пятикратно превосходят ВСУ по боеприпасам.