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Порошенко потребовал от Запада больше боеприпасов

Порошенко: Украине не нужны солдаты стран Запада, но нужны боеприпасы

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Kyodo/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с телеканалом Sky News заявил, что Киеву не нужды солдаты стран Запада, но нужны страны, которые предоставят больше боеприпасов.

По его словам, у России «в десять раз больше живой силы», однако конфликт на Украине «не кадровая война, а война артиллерийских снарядов, ракет, беспилотников и многого другого». Он подчеркнул, что Украина «не должна воевать солдатами, а должна сражаться снарядами и танками».

«Это не только наша война, это ваша война. Помогите нам продолжить эту совместную борьбу», — заявил Порошенко.

Он обратился с призывом к странам Запада «компенсировать нехватку боеприпасов, подчеркнув, что Украине «не нужно ничего другого».

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вновь обратился к странам ЕС с просьбой поискать возможность поставить дополнительные системы ПВО и боеприпасы для ВСУ.

Ранее в НАТО заявили, что силы РФ пятикратно превосходят ВСУ по боеприпасам.

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