Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о планах разрушить крымский мост, чтобы набить себе цену на Западе, а также показать, что украинская армия еще сильна. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он выразил уверенность, что все попытки Киева посягнуть на стратегический объект обернутся провалом.

«Минобороны сделало выводы из предыдущих атак. Мы видим, что защита Крымского моста совершенствуется: он защищен с воздуха, с моря и с суши. Проводится тщательный досмотр автомобилей, въезжающих на полотно. Поэтому стоит ожидать, что планы Зеленского вновь обернутся крахом», — сказал Цеков.

Он добавил, что еще одна причина, по которой украинское руководство хочет разрушить Крымский мост заключается в том, что Киев воспринимает его как символ воссоединения Крыма с Россией.

11 апреля Зеленский сообщил, что его команда готовит план нового контрнаступления в зоне боевых действий. По его словам, в том числе в него будет включена задача по разрушению Крымского моста.

Как сказал украинский лидер, Киев «очень хочет» уничтожить российский объект. При этом речь идет не только о Крымском мосте, но и о ряде других инфраструктурных сооружений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что украинское руководство не скрывает своих агрессивных планов в отношении объектов инфраструктуры на территории РФ и тем самым подтверждает правильность решения российского лидера Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО).

Ранее советник главы ДНР оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ.