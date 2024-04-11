Власти Гагаузии заявили, что сделают все возможное для сохранения связей с РФ

Председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил РИА Новости, что автономия сделает все возможное, чтобы сохранить связи между РФ и Молдавией, несмотря на то, что сегодня эти контакты стремятся к нулю.

«Контакты Республики Молдова с Российской Федерацией приближаются к нулю. Каждый раз, шаг за шагом, наши связи стараются уничтожить. Мы будем делать все возможное, чтобы наши связи не прекращались, потому что для нас Российская Федерация — стратегический исторический партнер», — поделился Константинов.

В автономии уверены, что Москва в сложный момент «подаст руку помощи» своим историческим партнерам, добавил он.

До этого Константинов говорил, что жители Гагаузии получат доплаты к пенсиям и заработной плате из гуманитарного фонда при содействии России. Политик выразил опасения, что власти Молдавии могут попытаться воспрепятствовать помощи автономии со стороны Москвы.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.