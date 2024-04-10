В Швейцарии призвали подумать, как пригласить РФ на саммит по Украине

На первой мирной конференции по Украине в Швейцарии без участия РФ возможно договориться, когда и как привлечь Россию к процессу урегулирования конфликта. Об этом заявил на брифинге в Берне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.

«Если мы запускаем процесс, с самого начала должно быть ясно, что Россия рано или поздно должна принять в нем участие», — отметил министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он напомнил о существующих разных взглядах на роль Москвы в переговорном процессе и призвал договориться.

Накануне стало известно, что Россия не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

До этого в Госдуме сочли швейцарский саммит по Украине показухой.

Ранее Швейцарию назвали европейским пристанищем «российских шпионов».