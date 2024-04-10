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Зеленский пригласил премьера Индии Моди на саммит по Украине

Кулеба: Киев рассчитывает, что Индия сыграет ключевую роль на саммите по Украине

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AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы Индия выступила с одной из ключевых ролей на саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии летом. Его слова приводит индийский телеканал Times Now.

По словам Кулебы, Владимир Зеленский направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение для участия в мероприятии.

«Зеленский передал приглашение премьеру Моди посетить саммит, чтобы сыграть одну из ведущих ролей на нем», — сказал глава МИД Украины.

8 апреля стало известно, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств так называемого глобального Юга. Конференция может состояться 16-17 июня.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие дни согласует со Швейцарией дату проведения так называемого саммита мира, выразив надежду, что в нем примут участие до сотни стран.

Ранее президент Швейцарии прокомментировала участие России, Китая и Индии в саммите по Украине.

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