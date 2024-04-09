Президент Швейцарии прокомментировала участие России, Китая и Индии в саммите по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд не подтвердила, но и не опровергла участие России, Китая и Индии в конференции по Украине, которая должна пройти предстоящим летом. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, организация мероприятия все еще продолжается, Берн ведет работу над деталями.

«Сегодня я не могу вдаваться в подробности о месте, дате, а также об участвующих странах. Работа еще продолжается», — ответила Амхерд вопрос журналиста об участии в саммите РФ, КНР и Индии.

8 апреля стало известно, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств так называемого глобального Юга. Конференция может состояться 16-17 июня.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие дни согласует со Швейцарией дату проведения так называемого саммита мира, выразив надежду, что в нем примут участие до сотни стран.

Ранее стало известно, что Запад намерен привлечь БРИКС для переговоров по Украине.