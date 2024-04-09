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Байден примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии

NZZ: Байден планирует поучаствовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден планирует поучаствовать в мирной конференции по Украине, которую намерена провести Швейцария. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ссылаясь на источники.

Как отмечает издание, официальные подтверждения в таких случаях обычно делаются незадолго до мероприятия, тем более что Швейцария и Украина пока еще не отправили приглашения сторонам, которые должны принять участие в конференции.

8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники назвало возможную дату проведения первого мирного саммита по Украине в Швейцарии. Ожидается, что мероприятие пройдет 16–17 июня текущего года.

На прошлой неделе официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер заявил, что Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможности пути к миру на Украине.

Тогда же в пресс-службе посольства РФ в Берне сообщили, что Российская Федерация не будет принимать участие в конференции по урегулированию на Украине, которую пытается организовать Швейцария.

Ранее в МИД России заявили о бессмысленности конференций по «мирной формуле» Зеленского.

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