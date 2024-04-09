Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов утверждает, что усталость от бремени в виде финансирования Украины объективно растет в западных странах. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Антонов утверждает, что усталость на Западе — «это не выдумка российской пропаганды». Посол считает, что рядовые американцы не понимают, почему их налоги направляют на финансирование восточноевропейской страны.

До этого стало известно, что Украина может остаться без помощи Соединенных Штатов из-за разногласий в конгрессе. В связи с этим 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал Запад за колебания в поставках стране систем противовоздушной обороны.

Американский профессор Джон Миршаймер призвал Украину согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с НАТО.

В свою очередь, обозреватель американского журнала The American Conservative Джуд Руссо заявил, что если США предоставят Украине кредиты, ей придется выплачивать эти займы как военные контрибуции.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.