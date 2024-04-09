Зарубежные партнеры Украины искусственно затягивают боевые действия, так как в случае поражения в рамках данного конфликта коллективный Запад столкнется с катастрофическими политическими последствиями. Об этом заявил американский обозреватель Дэнни Хайфон, опубликовав соответствующую видеозапись на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, на сегодняшний день выхода из украинского кризиса не существует. Даже западные политики и журналисты признают, что Киев оказался в тяжелом положении и не способен одержать победу. Но в то же время они говорят о необходимости продолжать сражаться, подчеркнул Хайфон.

Он пояснил, что таким образом США и их союзники сознательно затягивают конфликт с целью отсрочить возможное поражение Украины. Если оно произойдет, международное сообщество может усомниться в политической законности действий коллективного Запада на мировой арене, уточнил обозреватель.

«Поэтому они хотят превратить это в затяжную войну, особенно теперь, когда знают, что победить РФ невозможно», — резюмировал эксперт.

8 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и глава французского внешнеполитического ведомства Стефан Сежурне призвали не допустить поражения Украины в конфликте с РФ. Они заявили, что проигрыш Киева станет проигрышем всего коллективного Запада.

Ранее российский посол призвал Запад отказаться от идеи поражения РФ.