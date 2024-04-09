На следующей встрече министров обороны и иностранных дел Евросоюза будет обсуждаться выделение Украине новых систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Боррель рассказал, что в ходе последнего разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, тот отчаянно просил хотя бы семь батарей Patriot.

«Западные страны имеют около 100 батарей Patriot, однако мы все еще никак не можем выделить семь из них Украине. На следующей совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС я подниму вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты», — заявил дипломат.

8 апреля премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос наращивания поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО Украине.

До этого командующий взводом Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что Киев проиграет в конфликте в течение года, если западные страны уменьшат объемы военной поддержки.

8 апреля газета Bild писала, что правительство Германии приукрашивает данные по оказанной военной помощи Украине.

Ранее Виталий Кличко признал, что Украина стала «заложницей» США.