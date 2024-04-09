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Стало известно о желании некоторых конгрессменов США ввести войска на Украину

Конгрессвумен Грин: некоторые законодатели США хотят ввода войск на Украину

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John Bazemore/AP

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что некоторые американские законодатели желают отправить войска на территорию Украины. Слова Грин приводит издание Newsweek.

«Я слышала, как об этом шептались на разных собраниях: они (законодатели. – прим. ред.) хотели бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на фронт, на Украину», – подчеркнула она.

Как сообщает издание, при этом остается неясным, от кого именно конгрессвумен слышала обсуждение соответствующих шагов и насколько серьезными были эти обсуждения. Конгрессвумен не раскрыла каких-либо подробностей.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что США не поддержат ввод французских войск на Украину. По его мнению, США могли уведомить Францию, что она останется одна, если решит направить воинский контингент на Украину.

Ранее стали известны возможные сценарии использования французских войск на Украине.

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