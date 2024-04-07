Стали известны возможные сценарии использования французских войск на Украине

Французские солдаты на Украине могут быть задействованы для защиты Киева или Одессы, пишет швейцарское издание NZZ, приводя также несколько вероятных вариантов их размещения на территории республики.

В материале также отмечается, что французские войска могут оказаться в Молдавии, чтобы «стабилизировать обстановку» вокруг автономии Гагаузия, которую Москва якобы использует для в своих целях.

Наиболее приоритетными вариантами использования иностранного военного контингента являются защита Киева от потенциального наступления со стороны Белоруссии, либо защита Одессы как важного портового города.

«Другой вариант — специальная зона сосредоточения контингента в излучине Днепра — будет иметь прежде всего военное значение. <…> Присутствие французских военных в этом районе станет значительным облегчением для украинских боевых частей на передовой», — говорится в материале.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. В апреле он заверил союзников, что НАТО не придется вмешиваться, если Франция отправит войска на Украину, а Россия их атакует. По мнению политика, союзники должны показать Москве, что Запад допускает «все военные варианты».

Ранее в Раде раскрыли подробности отправки европейских войск на Украину.