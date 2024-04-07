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Стали известны возможные сценарии использования французских войск на Украине

NZZ: французские войска могут быть использованы для защиты Киева или Одессы

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Pascal Rossignol/Pool/AP

Французские солдаты на Украине могут быть задействованы для защиты Киева или Одессы, пишет швейцарское издание NZZ, приводя также несколько вероятных вариантов их размещения на территории республики.

В материале также отмечается, что французские войска могут оказаться в Молдавии, чтобы «стабилизировать обстановку» вокруг автономии Гагаузия, которую Москва якобы использует для в своих целях.

Наиболее приоритетными вариантами использования иностранного военного контингента являются защита Киева от потенциального наступления со стороны Белоруссии, либо защита Одессы как важного портового города.

«Другой вариант — специальная зона сосредоточения контингента в излучине Днепра — будет иметь прежде всего военное значение. <…> Присутствие французских военных в этом районе станет значительным облегчением для украинских боевых частей на передовой», — говорится в материале.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. В апреле он заверил союзников, что НАТО не придется вмешиваться, если Франция отправит войска на Украину, а Россия их атакует. По мнению политика, союзники должны показать Москве, что Запад допускает «все военные варианты».

Ранее в Раде раскрыли подробности отправки европейских войск на Украину.

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