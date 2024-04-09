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В РФ назвали игрой с огнем дискуссию Макрона о военной интервенции на Украину

МИД РФ: Макрон играет с огнем, говоря о военной интервенции на Украину

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии о возможной отправке воинских контингентов на Украину.

«Такие разговоры не могут не вызывать обеспокоенности. Политики, призывающие к военной интервенции на Украину, играют с огнем», — сказал он.

Дипломат отметил, что многие политики на Западе приносят в жертву политической конъюнктуре национальные интересы собственных стран. По его словам, создается впечатление, что они не осознают риски эскалации и разрастания кризиса.

До этого швейцарское издание NZZ приводило несколько вероятных вариантов их размещения на территории республики. По их данным, французские солдаты на Украине могут быть задействованы для защиты Киева или Одессы.

Ранее в Раде раскрыли подробности отправки европейских войск на Украину.

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