Россия планируют предупреждать страны ЕАЭС о введении ограничений в торговле

Российские власти могут начать информировать заранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) об ограничениях, вводимых во взаимной торговле. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на проект постановления правительства, который подготовил Минэкономразвития РФ.

В публикации говорится, что министерство планирует отправлять данные о вводимых ограничениях в Евразийскую экономическую комиссию в течение пяти рабочих дней после их подготовки. После членам ЕАЭС предложат провести консультации, результат которых будет включен в нормативный документ.

В министерстве подчеркнули, что в случаях, связанных с защитой жизни и здоровья людей, охраной окружающей среды, национальной обороной и безопасностью, представители союза смогут вводить ограничения во взаимной торговле. В Минэкономики подчеркнули, что такое будет возможно только при условии, что такие меры не являются неоправданной дискриминацией или скрытыми санкциями.

До этого вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что доля национальных валют в товарообороте России со странами Евразийского экономического союза превысила 90% и приближается к возможному пределу.

Ранее Путин назвал систему расчетов в нацвалютах ЕАЭС перспективной.