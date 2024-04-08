Дания выделила Украине почти $6 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

Власти Дании предоставили Украине финансовую помощь в размере $5,8 млн для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз датского министерства иностранных дел.



«С датской стороны мы сейчас предоставляем 40 миллионов датских крон ($5,8 млн. — Прим. ред.), которые должны способствовать необходимому восстановлению, чтобы Украина могла поддерживать энергоснабжение», — заявил министр по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

МИД отметил, что ранее Копенгаген направлял средства на восстановление разрушенных украинских энергообъектов через фонд энергетической поддержки Украины.

8 апреля Литва предложила передать Украине запчасти от своих закрытых теплоэлектростанций, чтобы Киев смог обновить энергосистему страны.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что, даже если Украина утратит всю свою генерацию, кроме атомной, в стране не будет «тотального блэкаута». По оценке главы ведомства, сейчас более 50% электроэнергии в стране производят атомные электростанции.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.