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Кандидат в депутаты Европарламента раскритиковала военную помощь Киеву

Марион Марешаль: отправка оружия Украине ослабляет вооруженные силы Франции

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Bob Edme/AP

Военная помощь Украине ослабляет армию Франции, считает кандидат на выборах в Европарламент от французской партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль. Об этом она заявила в эфире телеканала BFMTV во время дебатов с Мари Туссен из партии «Экологи».

«Я не сторонник отправки оружия [Украине]... Следствием этого является разоружение Франции», — сказала Марешаль.

При этом она уточнила, что Франция может оказывать Киеву материально-техническую, финансовую и гуманитарную помощь.

Оппонент Марешаль Туссен в свою очередь заявила, что французы должны не только оказывать Украине военную поддержку, но и окончательно перестать покупать у России энергоресурсы.

До этого депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани сказал, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, а ВСУ в ближайшие месяцы будут отступать с позиций.

Ранее главы МИД Британии и Франции призвали не допустить поражения Украины.

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