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В Молдавии планируют сделать евроинтеграцию обязательным курсом страны

В Конституцию Молдавии планируют внести поправки об обязательной евроинтеграции

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Молдавская партия «Действие и солидарность» (ПДС) внесла в парламент страны законопроект о внесении в Конституцию страны поправок о провозглашении евроинтеграции стратегической целью республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Преамбула Конституции будет дополнена словами «признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова».

Предполагается, что закон будет принят после референдума по вопросу вступления в ЕС, который планируется провести этой осенью.

18 марта президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту страны с призывом инициировать проведение референдума по вопросу вступления в Европейский союз в октябре текущего года. Она также выразила уверенность, что результаты плебисцита нужно внести в конституцию Молдавии. Дата референдума пока не назначена.

5 апреля в Гагаузии предупредили Кишинев, в каком случае объявят о независимости.

Ранее премьер Румынии поддержал объединение с Молдавией.

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