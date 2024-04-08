Песков прокомментировал обстрел Запорожской АЭС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обстрел Запорожской АЭС «очень опасной провокацией».

«Сотрудники МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — «Газета.Ru») имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность», — заявил Песков.

До этого в МАГАТЭ заявили об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак ВСУ на ЗАЭС.

Экспертами МАГАТЭ были подтверждены физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в частности на один из шести реакторов. Повреждение шестого энергоблока не вызвало угрозы ядерной безопасности, отметили в агентстве, но это является серьезным инцидентом, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора станции.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, впервые с ноября 2022 года инспекторами МАГАТЭ, находящимися на Запорожской АЭС, подтверждено как минимум три прямых попадания по конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.