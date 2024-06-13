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МИД Белоруссии отреагировал на резкое заявление Пашиняна в адрес Лукашенко

МИД Белоруссии пожелал Армении думающих о своей стране руководителей

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Евгений Биятов/РИА Новости

Белоруссия желает Армении руководителей, которые будут думать о будущем своего государства и благосостоянии граждан. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Белоруссии на своем официальном сайте.

«Мы никогда не делали ничего во вред нашим друзьям, не вмешиваемся во внутренние дела, уважаем армянский народ и искренне желаем ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей», — говорится в сообщении.

Так в ведомстве прокомментировали резкое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

13 июня Пашинян заявил, что Армения может изменить отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если Александр Лукашенко извинится перед Ереваном. Он отметил, что представители Армении не могут обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ОДКБ, поскольку он, по словам Пашиняна, поддерживал Азербайджан. При этом армянский премьер признал, что ему придется контактировать с белорусским лидером в форматах ЕАЭС и СНГ.

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Пашиняну, сделавшему резкие заявления в адрес Лукашенко, нужно разобраться в ситуации.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем».

Ранее сообщалось, что в Кремле ждут прояснения позиции Армении по ОДКБ.

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