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Экс-руководители клиники получили срок за выдачу фиктивных медсправок украинцам

В Подмосковье осудили экс-главврача клиники из-за фиктивных справок мигрантам

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Shutterstock

Бывших генерального директора и главного врача подмосковной частной клиники приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы каждого за выдачу фиктивных медицинских справок гражданам Украины и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области, передает ТАСС.

Долгопрудненский городской суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к одному году шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый), заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что фигуранты организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран в Россию. Изготавливали и выдавали им фиктивные справки-приглашения с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов возглавляемого ими медицинского учреждения в Подмосковье.

Более 150 иностранцев незаконно прибыли в Россию и встали на миграционный учет в Московском регионе, добавили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин вечером 13 июня проведет совещание по совершенствованию государственной миграционной политики.

4 июня глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев заявил, что необходимо прекратить «покупку» российского гражданства мигрантами. По его словам, первое, с чем сталкивается мигрант по переезде в Россию, — это коррупция. Фадеев подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

Ранее в России предложили сократить срок пребывания иностранцев до 90 суток в год.

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