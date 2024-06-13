В США обеспокоены возможностями российских подлодок

Пентагон беспокоит способность российских подводных лодок вести наблюдение за американским побережьем. Об этом сообщает газета Miami Herald со ссылкой на американских чиновников.

Причиной для беспокойства стал «первый со времен холодной войны» визит российской атомной подводной лодки «Казань» на Кубу в составе отряда кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Несмотря на то, что субмарина не оснащена ядерным оружием, американские военные рассматривают ее, как угрозу безопасности стране, поскольку эта подлодка может нести малозаметные подводные аппараты, способные вести наблюдение за побережьем США, отмечается в материале.

12 июня отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

По словам официального представителя военного ведомства США Сабрины Сингх, власти страны серьезно относятся к событиям на Кубе: Вашингтон не считает происходящее угрозой для себя.

Ранее сообщалось, что отправкой кораблей ВМФ РФ с «Цирконами» на Кубу Путин послал сигнал Байдену.