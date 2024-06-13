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Туристы застряли на канатной дороге в «Розе Хутор»

В Сочи десятки туристов застряли на канатной дороге на курорте «Роза Хутор»

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Пресс-служба МТС

Десятки туристов застряли на канатной дороге на курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне, горном кластере Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В сообщении уточнили, что в момент остановки кабинок, пассажиры пожаловались на духоту и сильное раскачивание гондол из-за ветра.

По данным официального Telegram-канала курорта «Роза Хутор», канатная дорога «Кавказский экспресс» была временно остановлена около 14:00. Сообщение о возобновлении ее работы опубликовали спустя полтора часа, в 15:31. До этого появилась информация, что восстановление движения канатной дороги произойдет в течение часа.

«Продажа прогулочных билетов до Пика (станция канатной дороги «Роза Пик», 2320 м над уровнем моря. — «Газета.Ru») возобновлена», — указали в сообщении на канале.

В апреле в Сочи мужчина попытался вытащить женщину из кабинки канатной дороги.

Ранее в Подмосковье около десяти человек сорвались с горнолыжного подъемника.

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