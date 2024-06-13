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В Воронежской области объявлена авиационная опасность

Губернатор Гусев объявил об авиаопасности в Воронежской области

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На территории Воронежской области включили сигналы авиационной тревоги. Об этом сообщил областной губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале

«Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность», — написал он.

Гусев настоятельно порекомендовал местным жителям на время действий тревоги спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто в данный момент оказался в открытом пространстве, он посоветовал пройти в подходящее для убежища сооружение.

Накануне в Воронежской области объявляли режим атаки беспилотников. Он продлился порядка девяти часов с 22:28 мск 12 июня и до 7:07 мск 13 июня.

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