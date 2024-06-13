Стало известно, сколько будет стоить новый «Москвич» на газе

Новые автомобили «Москвич», которые будут работать на газомоторном топливе (ГМТ), будут стоить порядка на 120-130 тыс. рублей дороже обычных. Об этом пишет No Limits со ссылкой на коммерческого директора «РариТЭК Инжиниринг» Рамиля Ишмаева. По его словам, до конца года планируется выпустить 1 тыс. «Москвичей» на газе.

«В рамках данного проекта на производственных площадях «РариТЭКа» будут происходить монтаж и установка газобалонного и подкапотного оборудования и финальное испытание автомобилей, после чего они выйдут на рынок», — рассказал Ишмаев.

Он отметил, что разница в цене будет компенсироваться за счет экономии на топливе в течение 9 месяцев. Первые «Москвичи» на газе должны сойти с конвейера в августе. По словам Ишмаева, мощностей завода хватит на производство 4 тыс. таких машин в год в будущем.

До этого автозавод «Москвич» сообщил, что наладит производство машин на газе в Набережных Челнах. Соответствующее соглашение с властями было подписано на полях ПМЭФ-2024. В пресс-службе компании сообщили, что «проект производства автомобиля «Москвич» на природном газе важен не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологической устойчивости».

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» продал всего 600 электрокаров 3е в 2024 году.