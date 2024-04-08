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Фицо заявил, что Запад может наказать Братиславу за избрание Пеллегрини президентом

Фицо: западные страны могут наказать Словакию за избрание Пеллегрини президентом

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что западные государства могут наказать Братиславу за то, что президентом страны был избран настаивающий на скорейшем достижении мира на Украине и выступающий против отправки оружия Киеву Петер Пеллегрини. Об этом со ссылкой на страницу премьер-министра в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает ТАСС.

По словам Фицо, словакам необходимо учитывать возможность того, что Запад накажет республику за избрание президентом Пеллегрини, а не его соперника Ивана Корчока, который бы без колебаний отправил на Украину подразделения армии Словакии.

Фицо подчеркнул, что после победы в сентябре 2023 года на парламентских выборах возглавляемой им левой партии ее из-за позиции по Украине исключили из Партии европейских социалистов. По мнению премьер-министра, не исключена вероятность того, что Еврокомиссия, демонстрируя свое недовольство победой Пеллегрини, может лишить Словакию выплат из фондов ЕС.

До этого президент Словакии Пеллегрини заявил о планах найти пути общения с Россией.

Ранее сообщалось, что выборы президента Словакии выиграл противник помощи Украине.

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