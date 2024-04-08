Фицо заявил, что Запад может наказать Братиславу за избрание Пеллегрини президентом

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что западные государства могут наказать Братиславу за то, что президентом страны был избран настаивающий на скорейшем достижении мира на Украине и выступающий против отправки оружия Киеву Петер Пеллегрини. Об этом со ссылкой на страницу премьер-министра в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщает ТАСС.

По словам Фицо, словакам необходимо учитывать возможность того, что Запад накажет республику за избрание президентом Пеллегрини, а не его соперника Ивана Корчока, который бы без колебаний отправил на Украину подразделения армии Словакии.

Фицо подчеркнул, что после победы в сентябре 2023 года на парламентских выборах возглавляемой им левой партии ее из-за позиции по Украине исключили из Партии европейских социалистов. По мнению премьер-министра, не исключена вероятность того, что Еврокомиссия, демонстрируя свое недовольство победой Пеллегрини, может лишить Словакию выплат из фондов ЕС.

До этого президент Словакии Пеллегрини заявил о планах найти пути общения с Россией.

Ранее сообщалось, что выборы президента Словакии выиграл противник помощи Украине.