В Совфеде раскрыли последствия победы Пеллегрини в Словакии для Украины

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что с победой Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии страна окончательно переходит в стан противников поддержки Украины в Европейском союзе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Пушков назвал «весьма убедительной» победу Пеллегрини с перевесом в более 53% голосов.

«До недавнего времени единственным «слабым звеном» в ЕС с точки зрения поддержки Украины считалась Венгрия во главе с Виктором Орбаном. Приход Роберта Фицо на пост премьера Словакии, а теперь и Петера Пелегрини на пост президента страны вывели Орбана из политического одиночества среди лидеров стран ЕС», — написал сенатор, напомнив, что Пеллегрини не поддерживает антироссийские санкции.

По его словам, консолидация противников продолжения боевых действий на Украине не перевернет антироссийский курс ЕС, однако углубит трещины в его единстве.

Предстоящие выборы в Европарламент, где противники антироссийского курса могут получить до 40% голосов, могут стать следующим событием, подтверждающим тенденцию, считает Пушков.

До этого стало известно, что президентом Словакии избран председатель парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини. Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок признал поражение на выборах и поздравил победителя. Он выразил надежду, что вновь избранный глава государства станет «суверенным президентом» и будет отстаивать интересы страны.

Ранее избранный президент Словакии заявил, что страна «всегда на стороне мира, а не войны».