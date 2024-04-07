В минфине США прокомментировали переговоры между США и КНР

Способность вести трудные переговоры поставила две экономические сверхдержавы на основу стабильности. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен китайскому премьер-министру Ли Цяню, передает Reuters.

«<…> за последний год мы поставили наши двусторонние отношения на более стабильную основу», — отметила глава американского ведомства.

Йеллен подчеркнула, что это не значит, что игнорируются разногласия или не поднимаются острые темы. Она обратила внимание, что у сторон понимают: добиться прогресса можно исключительно при открытой прямой коммуникации.

Министр рассказала об обеспокоенности американских властей угрозой «избыточных мощностей КНР» по производству электрокаров, солнечных батарей и другой подобной продукции. Она призвала Вашингтон и Пекин ответственно управлять сложными отношениями.

До этого Минфин США предупредил Китай о «серьезных последствиях» из-за помощи России.

Ранее глава минфина США, посещая Гуанчжоу, заявила чиновникам, что китайские предприятия производят слишком много товаров и это нарушает мировой баланс и угрожает самому Китаю.