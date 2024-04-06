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Украина может остаться без помощи из-за разногласий в конгрессе

Reuters: Украина может остаться без помощи из-за разногласий в конгрессе США

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J. Scott Applewhite/AP

Украина может остаться без помощи Соединенных Штатов из-за разногласий в конгрессе. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Разногласия между республиканцами, которые контролируют Палату представителей США, и угроза отстранения спикера Майка Джонсона от должности, стали элементами давления на него, чтобы он отложил принятие решения по законопроекту о помощи Киеву, Израилю и другим ключевым союзникам», — сказано в сообщении.

6 апреля украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал Запад за колебания в поставках стране систем противовоздушной обороны.

Американский профессор Джон Миршаймер призвал Украину согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с НАТО.

Также обозреватель американского журнала The American Conservative Джуд Руссо заявил, что если США предоставят Украине кредиты, ей придется выплачивать эти займы как военные контрибуции.

Ранее сообщалось, что Южная Корея выделит новый пакет помощи Украине.

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