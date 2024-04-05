В Гагаузии предупредили Кишинев, в каком случае объявят о независимости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, любые начинания в области объединения государств означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения региона к независимой республике.

Гуцул считает, что жители сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию в этом. Она добавила, что в регионе проживают не только молдаване, румыны, но также русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей, которые смогли выстроить гармоничные межнациональные отношения.

До этого Гуцул заявила, что фабрикация уголовного дела против нее инициирована президентом Молдавии Майей Санду и правящей Партией действия и солидарности (ПДС).

2 апреля Кишинев предъявил обвинение Гуцул по делу о запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор». Гуцул баллотировалась от этой политической силы на выборах главы автономного региона.

Ранее глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии.