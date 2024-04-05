Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гагаузии предупредили Кишинев, в каком случае объявят о независимости

Гагаузия объявит о независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией

close
100%
Shutterstock

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее мнению, любые начинания в области объединения государств означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения региона к независимой республике.

Гуцул считает, что жители сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию в этом. Она добавила, что в регионе проживают не только молдаване, румыны, но также русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей, которые смогли выстроить гармоничные межнациональные отношения.

До этого Гуцул заявила, что фабрикация уголовного дела против нее инициирована президентом Молдавии Майей Санду и правящей Партией действия и солидарности (ПДС).

2 апреля Кишинев предъявил обвинение Гуцул по делу о запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор». Гуцул баллотировалась от этой политической силы на выборах главы автономного региона.

Ранее глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами