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Генсек ООН обеспокоен сообщениями о применении ИИ Израилем

Гуттериш обеспокоен сообщениями о применении ИИ Израилем для ударов по Газе

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что обеспокоен тем, что израильские военные применяют искусственный интеллект для того, чтобы определять цели в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это ведет к большому количеству жертв среди мирного населения.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что в ходе бомбардировок израильские военные используют искусственный интеллект в качестве инструмента для идентификации целей, особенно в густонаселенных жилых районах, что приводит к большим потерям среди гражданского населения», — сообщил генсек ООН.

До этого сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяет систему искусственного интеллекта (ИИ) «Евангелие» для выбора ударных целей в секторе Газа. В материалах говорится, что система предлагает военным координаты домов, где могут проживать члены палестинского радикального движения ХАМАС и других группировок, но решение об ударе принимают сами военные. Эксперты предупреждают, что подобная практика может спровоцировать излишнюю зависимость от нейросети: операторы лишатся способности осознанно оценивать риск нанесения вреда гражданским.

Согласно информации изданий, база данных ЦАХАЛ владеет сведениями о 30–40 тыс. граждан, подозреваемых в связи с ХАМАС или иными группировками.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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