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Алиев обратился к Западу из-за попыток превратить Армению в вооруженный форпост

Алиев: попытки Запада превратить Армению в форпост приведут к последствиям

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Попытки западных государств превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе приведут к негативным последствиям. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, слова которого передает ТАСС.

«Антиазербайджанские заявления Европарламента, Совета Европы, попытки превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе приведут к большим негативным последствиям», — заявил Алиев.

Азербайджанский президент также добавил, что Баку в этой связи выступил с заявлением, чтобы предупредить партнеров в Соединенных Штатах и ЕС.

4 апреля посол Европейского союза в Армении Василис Марагос заявил, что политическое объединение будет развивать военно-техническое сотрудничество с Ереваном и поставлять стране нелетальное оружие.

В этот же день заместитель главы армянского МИД Ваан Костанян сказал, что Армения продолжает ожидать от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политического заявления о том, что Азербайджан «оккупировал суверенные территории Армении».

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна считает Соединенные Штаты Америки и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике.

Ранее МИД Армении оценил перспективы вступления страны в НАТО.

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