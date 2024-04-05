Алиев обратился к Западу из-за попыток превратить Армению в вооруженный форпост

Попытки западных государств превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе приведут к негативным последствиям. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, слова которого передает ТАСС.

«Антиазербайджанские заявления Европарламента, Совета Европы, попытки превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе приведут к большим негативным последствиям», — заявил Алиев.

Азербайджанский президент также добавил, что Баку в этой связи выступил с заявлением, чтобы предупредить партнеров в Соединенных Штатах и ЕС.

4 апреля посол Европейского союза в Армении Василис Марагос заявил, что политическое объединение будет развивать военно-техническое сотрудничество с Ереваном и поставлять стране нелетальное оружие.

В этот же день заместитель главы армянского МИД Ваан Костанян сказал, что Армения продолжает ожидать от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) политического заявления о том, что Азербайджан «оккупировал суверенные территории Армении».

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна считает Соединенные Штаты Америки и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике.

Ранее МИД Армении оценил перспективы вступления страны в НАТО.