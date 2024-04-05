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Песков ответил на планы США ограничить размещение ядерного оружия в космосе

Песков: надо ознакомиться с резолюцией США о неразмещении оружия в космосе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы США вынести на голосование в Совете Безопасности ООН проект о неразмещении ядерного оружия в космосе, заявил, что эта тема относится к потенциальной сфере для диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Основная потенциальная сфера для диалога между США и Россией — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема. Надо дождаться, ознакомиться, почитать и потом делать выводы», — заявил он журналистам.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Соединенные Штаты на следующей неделе представят в Совбезе ООН резолюцию по запрещению ядерного оружия в космосе.

В Белом доме выразили уверенность, что Россия должна проголосовать за эту резолюцию.

Ранее сообщалось, что Пентагон готовится к использованию космических возможностей в конфликте.

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