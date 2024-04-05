Байден пригрозил Нетаньяху прекращением помощи из-за ситуации в Газе

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху шантажировал его дальнейшей помощью еврейскому государству. Об этом пишет газета The New York Times.

Журналисты отметили, что беседа длилась около 30 минут. При этом во время разговора американский лидер пригрозил главе правительства Израиля, потребовав лучше относиться к гражданскому населению в секторе Газа. Только в случае выполнения этого условия Вашингтон продолжит оказывать поддержку израильским властям, подчеркнул он.

«Байден назвал гуманитарную ситуацию в анклаве неприемлемой и настоял на том, чтобы Нетаньяху быстро принял конкретные меры для защиты [населения]», — говорится в публикации.

Кроме того, хозяин Белого дома призвал израильского премьер-министра заключить сделку с палестинским движением ХАМАС. Речь идет о соглашении, которое привело бы к «немедленному прекращению огня» и освобождению заложников.

В материале отмечается, что администрация США ожидает соответствующих действий Израиля в течение нескольких часов или дней.

Ранее министр стратегических дел Израиля Рон Дермер наорал на американских делегатов из-за разногласий по поводу операции в секторе Газа.