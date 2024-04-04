Картаполов прокомментировал возможное появление невоенной миссии НАТО на Украине

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что создание миссии НАТО на Украине может означать легализацию следующих шагов, Россия будет внимательно за ними наблюдать.

«Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать», — сказал он.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО решили сформировать специальную невоенную миссию на Украине. До этого он анонсировал предстоящее совещание Североатлантического альянса, в ходе которого будет обсуждаться создание невоенной миссии на Украине.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что заявление министра иностранных дел Польши о создании совместной миссии стран НАТО на Украине является бюрократическим разговором.

Ранее генсек НАТО призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса.