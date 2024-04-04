Российский сенатор прокомментировал создание совместной миссии НАТО на Украине

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании совместной миссии стран НАТО на Украине — это бюрократический разговор.

«На самом деле все, кому надо от НАТО, там уже давно находятся и в большом количестве и на уровне разведки, и на уровне специальных служб, и так далее», — сказал он.

Климов добавил, что решение о создании совместной миссии связано с 75-летием НАТО. По мнению сенатора, альянсу необходимо продемонстрировать какие-то достижения. При этом они не могут использовать свои регулярные части на Украине открыто, так как для них это красная линия.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО решили сформировать специальную невоенную миссию на Украине. До этого он анонсировал предстоящее совещание Североатлантического альянса, в ходе которого будет обсуждаться создание невоенной миссии на Украине.

Ранее генсек НАТО призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса.