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В Генштабе РФ заявили о поддержке терроризма теневыми спонсорами

Герасимов: терроризм при поддержке теневых спонсоров остается глобальной угрозой

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Международный терроризм, поддерживаемый теневыми спонсорами, продолжает оставаться угрозой для всего мира. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны страны Валерий Герасимов, передает ТАСС.

В четверг, 4 апреля, он принял участие в заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Мероприятие состоялось в Москве.

«Не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности, а международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира», — сказал Герасимов.

Он добавил, что в текущей ситуации странам — членам СНГ приходится сталкиваться с все более реальными и разнообразными вызовами. В связи с этим они должны иметь «хорошо оснащенные и обученные» армии, резюмировал начальник Генштаба ВС РФ.

3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанские и российские спецслужбы продолжают контактировать по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере. В то же время глава республики предложил принять программу сотрудничества по борьбе с экстремизмом и сепаратизмом на 2025–2027 годы.

Ранее в Совете безопасности РФ предложили Индии обмениваться данными о террористах.

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