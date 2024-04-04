Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Румынии заговорили о включении в состав Молдавии

Премьер Румынии поддержал идею об объединении с Молдавией за счет членства в ЕС

close
100%
Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею об объединении с Молдавией, которое может произойти за счет вступления Кишинева в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в интервью порталу DC News.

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем [иной способ]», — заявил Чолаку.

С его точки зрения, на сегодняшний день устойчивость Молдавии обеспечивается благодаря Румынии.

Чолаку отметил, что в Молдавии живут «такие же румыны», а история «совершила несправедливость».

«Мы не можем изменить прошлое, а настоящее — следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее», — подытожил премьер Румынии.

22 марта прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что промульгировала решение парламента о переименовании официального языка. Глава республики назвала «неопровержимой истиной» то, что государственным языком страны является румынский.

Ранее Молдавия зарегистрировала партию, выступающую за объединение с Румынией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами