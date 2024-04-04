В Румынии заговорили о включении в состав Молдавии

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею об объединении с Молдавией, которое может произойти за счет вступления Кишинева в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в интервью порталу DC News.

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдет внутри ЕС, или мы найдем [иной способ]», — заявил Чолаку.

С его точки зрения, на сегодняшний день устойчивость Молдавии обеспечивается благодаря Румынии.

Чолаку отметил, что в Молдавии живут «такие же румыны», а история «совершила несправедливость».

«Мы не можем изменить прошлое, а настоящее — следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее», — подытожил премьер Румынии.

22 марта прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что промульгировала решение парламента о переименовании официального языка. Глава республики назвала «неопровержимой истиной» то, что государственным языком страны является румынский.

Ранее Молдавия зарегистрировала партию, выступающую за объединение с Румынией.