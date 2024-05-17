Созин: руководство «Спартака» будет отвечать перед руководством страны

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин заявил, что руководство московского «Спартака» будет отвечать перед руководством страны за назначение на пост главного тренера команды серба Деяна Станковича, передает «Чемпионат».

«Если бы выбор был между Черчесовым и Моуринью — я бы понял. Теперь боссам «Спартака» отвечать перед руководством страны, почему взяли иностранца. А не россиянина, который сильнее», — сказал Созин.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича новым главным тренером клуба. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее стало известно, почему «Спартак» не назначил Черчесова главным тренером.