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На Украине рассказали об усвоенных уроках проваленного контрнаступления

Премьер Шмыгаль: Киев усвоил уроки и не раскроет детали стратегии на 2024 год

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев усвоил уроки проваленного контрнаступления ВСУ в прошлом году, и теперь не намерен раскрывать детали стратегии дальнейших действий. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы усвоили уроки. Мы были слишком открыты в прошлом году, россияне знали наши планы, мы были очень публичны в обсуждении этого контрнаступления», — заявил Шмыгаль.

По его словам, контрнаступление не имело успеха, поскольку Киев шесть месяцев ждал поставок оружия и боеприпасов, а также готовил стратегию «всем миром, все знали детали». В связи с этим у России было время для тщательной подготовки, посетовал Шмыгаль.

«Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год», — подчеркнул он.

Премьер-министр Украины отметил, что у Киева есть план на 2024 год, однако не хватает боеприпасов для его реализации. Шмыгаль выразил надежду, что в апреле ВСУ получат первые поставки, обещанные странами Запада.

До этого американский миллиардер Дэвид Сакс назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним из самых крупных поражений в современной истории.

Ранее в США заявили, что ВСУ даже с помощью Запада не способны вытеснить ВС России с позиций.

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