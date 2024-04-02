Вооруженные силы Украины (ВСУ) после получения западной помощи и подготовки военных в странах Запада не могут вытеснять российские силы с позиций. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.

Авторы отмечает, что второй год военного конфликта должен был раскрыть главное: способна ли украинская армия, получившая поставки и частично подготовленная Западом, сместить российские войска с хорошо укрепленных позиций.

«Ответом, к сожалению, оказалось нет. Контрнаступление Украины 2023 года провалилось и не смогло освободить больше территорий», — указывают профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бранислав Сланчев и профессор политологии Университета Рочестера Хейн Гоманс.

До этого журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс сообщал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже к лету, поэтому западным странам нужно срочно направить дополнительные средства на помощь Киеву.

28 марта экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявлял, что в катастрофическом положении ВСУ виноват президент Украины Владимир Зеленский, который продолжает требовать помощи от своих союзников.

Ранее была названа причина отмены президентских выборов на Украине.