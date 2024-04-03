Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали 28 стран

Кандидатуру Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, на пост генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран – членов альянса. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники.

В статье говорится, что за последние десять дней его кандидатуру стали поддерживать еще три страны, Рютте осталось договориться еще с четырьмя членами, поскольку для назначения на этот пост требуется единогласная поддержка всех 32 стран.

Министры иностранных дел стран НАТО в ближайшие дни будут в Брюсселе, где в кулуарах саммита будет много дискуссий о новом генсеке альянса.

У Румынии есть свой кандидат. Турция и Венгрия также пока не поддержали Рютте. Словакия упоминается как четвертая страна, вызывающая сомнения, отмечает NOS.

Источники корпорации в НАТО сообщили, что нидерландский премьер обсуждает с этими четырьмя странами свою роль в руководстве НАТО.

По мнению некоторых чиновников НАТО, Венгрии и Словакии было бы легче поддержать Рютте, если бы президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру, так как он является единственным кандидатом от восточноевропейских стран.

Ранее Эрдоган перечислил условия премьеру Нидерландов для его выдвижения на пост генсека НАТО.