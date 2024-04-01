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Иран анонсировал ответ Израилю за ракетную атаку консульства в Сирии

Посол Акбари: Иран решительно ответит Израилю на удар по консульству в Дамаске

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Sham FM/Reuters

Тегеран намерен дать решительный ответ Израилю на ракетный удар по зданию консульства страны в столице Сирии Дамаске. Как сообщает агентство Tasnim, об этом заявил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари.

«Израильский режим действует в нарушение международных законов. Он получит от нас решительный ответ», — отметил дипломат.

Он уточнил, что здание было атаковано истребителями F-35, а при нападении были выпущены шесть ракет. Акбари пояснил, что в момент удара находился на своем рабочем месте в посольстве.

По словам посла, своими действиями против дипломатов Тель-Авив нарушает международные законы. Он уверен, что удар израильской авиации по иранскому консульству стал продолжением действий Израиля против палестинцев.

«После всех преступлений [Израиля] против палестинского народа за последние шесть месяцев, сегодня они совершили это преступление против Ирана», — заключил Акбари.

Ракетный удар был нанесен вечером 1 апреля. По данным телеканала Al Hadath, атаку провели по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

В результате здание консульства было разрушено. При нападении был ликвидирован командующий подразделением КСИР генерал Мохаммад Реза Захеди.

При этом власти Израиля пока официально не подтвердили свою причастность к ракетной атаке на иранское консульство в Дамаске.

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