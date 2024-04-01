В Армении заявили, что улучшение отношений с Западом не направлено против России

Армении укрепляет отношения с западными странами ради своей безопасности, это не направленно против России. Об этом заявил член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян, передает ТАСС.

«Когда Республика Армения углубляет свои отношения с одной страной, они не направлены против другой страны, тем более против нашего союзника — Российской Федерации», — сказал Акопян.

По его словам, Армения «углубляет» отношения со странами Запада исключительно ради развития экономики и повышения безопасности страны.

Ереван действует на благо Армении, добавил он.

До этого глава совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий высказал мнение, что рано или поздно наступит оздоровление отношений России и Армении.

Ранее Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.